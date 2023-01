Els Mossos desarticulen un grup dedicat a robar rellotges de luxe i joies a gent gran

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional de Saragossa han desarticulat una organització itinerant dedicada al robatori de rellotges d’alta gamma i joies a gent gran mitjançant el mètode de l’’abraçada amorosa’. Hi ha quinze detinguts, vuit homes i set dones d’entre 18 i 30 anys. Entre tots ells acumulen 260 antecedents. Els integrants del grup vivien majoritàriament a l’àrea metropolitana de Barcelona, tot i que un petit grup s’havia establert al litoral espanyol, entre Múrcia i València. Els investigadors van comprovar que es distribuïen tant funcionalment com territorialment i intercanviaven zones d’actuació per a dificultar el seu coneixement. A dotze d’ells se’ls considera responsables de 35 robatoris.

Del total de robatoris, 26 van tenir lloc a Saragossa, sis a Barcelona i tres a València. Als altres tres detinguts se’ls atribueixen almenys set fets més pel mètode de l’’scalping’. Els tres detinguts per aquest mètode convivien amb la resta d’arrestats però delinquien de manera independent. La policia ha dut a terme set escorcolls domiciliaris on han intervingut documentació falsa, telèfons mòbils, joies i 4.000 euros en efectiu, entre d’altres. Els membres del grup actuaven sempre amb el mateix modus operandi. Primer feien una recerca de les víctimes desplaçant-se en cotxe des del lloc on s’allotjaven fins a una població propera o feien viatges d’una setmana aturant-se a diferents poblacions on voltaven repetidament fins que detectaven alguna víctima. Actuaven en grups d’entre tres i quatre persones que s’encarregaven de dur a terme els robatoris a través de l’abraçada. Una o dues, gairebé sempre dones, perfilaven les víctimes, generalment persones d’edat avançada i en alguns cas de més de 80 anys, mentre caminaven pel carrer o s’estaven en un banc. Un cop triada, l’abordaven i l’abraçaven amb qualsevol pretext com que eren coneguts del barri o de la seva família. Mentre es produïa el contacte, una d’elles aprofitava per sostreure’ls els rellotges o les joies que duien posades. Després abandonaven el lloc en un vehicle, conduït per una tercera persona que les esperava pels voltants, per vigilar l’entorn i per garantir una fugida segura.