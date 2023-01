Mor un home de 38 anys en un accident laboral a Manresa

Un home de 38 anys ha mort aquest dijous a la nit en un accident laboral a Manresa. Segons ha pogut saber Regió7, la víctima era un treballador de l'empresa Tecmec, ubicada a l'avinguda Pirelli i encarregada de la fabricació de peces per a diferents sectors. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident al voltant de les deu de la nit d'ahir. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres dotacions del cos de Bombers, diverses patrulles de Mossos i indicatius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons ha informat el cos policial, la víctima va quedar atrapada per una màquina de torneria de control numèric amb la qual estava treballant i va morir.

Efectius desplaçats fins al lloc dels fets van excarcerar la víctima de la maquina, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Posteriorment, el SEM va certificar la defunció. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i han posat l'incident en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habitual en cas d'accident laboral amb víctima mortal.