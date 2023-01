Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest migdia un incendi en una casa unifamiliar d'Olesa de Montserrat, concretament, al carrer Indústria. El foc, que s'ha desenvolupat amb força a causa d'una alta càrrega de combustible a l'interior, no ha deixat ferits, ja que no hi havia ningú a l'interior.

L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 11 del matí i s'han mobilitzat cinc dotacions terrestres fins a l'emplaçament. Els efectius han començat amb tasques d'extinció des de la façana, a causa de les dificultats per accedir a l'habitatge. El foc s'ha donat per extingit a les 12 del migdia i s'han revisat els punts calents amb una càmera tèrmica, fins a detectar que no hi havia perill. Aleshores s'ha procedit a retirar la càrrega combustible de l'habitatge. Fonts de Bombers declaren que el foc s'ha originat en una habitació, però se'n desconeixen les causes.