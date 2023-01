Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d’alerta el pla especial d’emergències per risc de vent davant la previsió que demà s’intensifiqui amb cops de més de 70 km/h pràcticament a tot Catalunya, amb una incidència notable a la Catalunya central. En l’àrea d'influència de Regió7, les comarques del Bages, el Moianès, l’Anoia i part del Baix Llobregat presenten un perill alt dins del mapa, mentre que al Solsonès, Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell es mantenen en risc moderat.

Al llarg del dia d'avui, les ventades han estat menys intenses del previst, però el pronòstic és que demà el fenomen s’intensifiqui gairebé a tot Catalunya. Bufarà vent molt fort amb ratxes superiors a 70 km/h, sobretot al migdia, a comarques i poblacions on no és habitual aquesta situació, per la qual cosa Protecció Civil demana extremar les precaucions i seguir els consells preventius. A més, el fenomen anirà acompanyat de fort onatge i algunes nevades al Pirineu.

A partir de dimecres, i fins ben estrat el cap de setmana, es produirà un descens notable de les temperatures d’entre 5 i 8 graus per sota de la mitjana climàtica. Les temperatures seran baixes arreu de Catalunya amb glaçades sobretot de nit i matinada a l’interior de Catalunya. També continuarà nevant al Pirineu occidental almenys fins dimecres.

Pots seguir en directe l'evolució del temporal de fred, neu i vent en aquest enllaç.