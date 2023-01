Cinc acusats de vendre per Internet cries de falcons robades de l'empresa d'Odèn (Solsonès), Roc Falcon, han acceptat entre 6 mesos i 3 anys de presó pels delictes de furt continuat greu, tràfic d'espècies protegides i falsedat documental. Les parts han arribat a un acord, han retirat les acusacions contra els altres 3 encausats i s'ha evitat la celebració d'un judici, que estava previst que s'allargués tota la setmana a l'Audiència de Lleida. Els acusats han reconegut que entre el 2011 i el 2014 dos d'ells robaven ous i cries de l'empresa Roc Falcon on treballaven; un altre, propietari d'un centre a Manresa s'encarregava de finalitzar el procés de cria i els altres dos, s'encarregaven de vendre els exemplars.

Es calcula que entre el 2011 i el 2014 es van robar 90 ous de falcó i que el valor total de les aus ascendeix a 355.000 euros.

L'acord entre les parts recull també que entre els 5 condemnats hauran d'indemnitzar l'empresa Roc Falcon amb 256.000 euros i també a d'altres afectats als que van vendre exemplars de falcó amb documentació falsa amb un total d'uns 30.000 euros.

Durant la instrucció s'han aconseguit recuperar 60 exemplars de falcons i 7 més s'han traslladat al Centre de Recuperació de Vallcalent (Lleida).

L'acord entre les parts

La fiscalia demanava inicialment 13 anys de presó a cadascun dels 8 acusats de vendre per Internet cries de falcons robades d'una empresa d'Odèn pels delictes de furt continuat, tràfic d'espècies protegides, falsedat documental, grup criminal i receptació. Finalment, però, s'han retirat les acusacions pels dos últims delictes i s'han aplicat els atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes, la qual cosa ha permès reduir substancialment les penes.

La Sala, que ha dictat sentència 'in voce' i que és ferma perquè cap de les parts recorrerà, ha absolt tres dels vuit acusats i ha condemnat els altres cinc a penes de presó d'entre 6 mesos i 3 anys.

La condemna més elevada ha estat per al propietari del centre de Manresa on s'acabaven de criar els falcons abans de ser venuts. A ell li imposen 1 any de presó per furt continuat, 6 mesos per tràfic d'espècies protegides i un any i mig i una multa de 1.080 euros per falsedat documental. A dos acusats més –pare i fill- que treballaven a Roc Falcon, la Sala els imposa 2 anys de presó a cadascun ( 1 any per furt continuat, 6 mesos per tràfic d'espècies protegides i 6 mesos per falsedat documental, així com una multa de 1.080 euros per a cadascun). Pels altres dos condemnats, que s'encarregaven de vendre els exemplars, l'Audiència els condemna a 6 mesos de presó a cadascú per falsedat documental i a pagar una multa de 1.440 euros cadascun per tràfic d'espècies protegides.

L'empresa d'Odèn es dedica a la cria de diverses espècies de falcó, conegudes com la girfalc, el pelegrí, el sacre o el rusticolus, que tenen línies genètiques úniques al món, la majoria de les quals s'exportaven a països àrabs, tal com ha explicat l'advocat de l'acusació particular, Ángel Luís Aparicio, que representa Roc Falcon, i que s'ha mostrat satisfet amb la condemna ja que s'ha aconseguit "fer justícia".

Al centre de Manresa van arribar a néixer 19 exemplars descendents d'un exemplar provinent d'Odèn. Per poder vendre els exemplars il·lícits, els acusats falsificaven els certificats administratius, les anelles i la documentació individualitzada de les aus, utilitzant fins i tot en algun cas, certificats que pertanyien a exemplars morts, donant així "aparença de legalitat" a les aus robades. Cada exemplar tenia un preu de venda al mercat d'entre 6.000 i 10.000 euros.