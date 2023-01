Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes de 36 i 45 anys, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força, en un domicili i en una empresa d’Igualada. En els casos, han passat a disposició del jutjat d’instrucció de Cerdanyola del Vallès, que ha decretat ingrés a presó per a un d’ells i llibertat amb mesures cautelars per l’altre.

Entre el 10 i 11 de gener es van produir dos robatoris amb força a Igualada, un a l’interior d’un domicili i l’altre en una empresa. En els dos casos els lladres van utilitzar el mateix modus operandi: van escalar fins al balcó i després van forçar la finestra. De l’interior del domicili van sostreure un DVD, i de l’empresa es van endur ordinadors portàtils, telèfons mòbils i tauletes. El mateix dia 11 els Mossos van localitzar a Ripollet (Vallès Occidental) dues persones que portaven unes motxilles sostretes de l’empresa. Per aquest motiu, els agents van sol·licitar entrar al seu domicili on es va localitzar part del material de l’empresa i altres objectes de dubtosa procedència. Davant d’aquests fets, els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors de dos robatoris amb força. Els detinguts van passar el 13 de gener a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès, el qual va decretar ingrés a presó per un d’ells i llibertat amb mesures cautelars per l’altre.