L'R4 de Rodalies de Renfe presenten retards de mitja hora aquest dimarts a la tarda a causa d'un tren avariat a Arc de Triomf, segons ha explicat la companyia, que ha indicat que els mecànics treballen en la reparació. De moment no hi ha previsió de restabliment del servei, i mentrestant es fan desviaments selectius via Passeig de Gràcia i alternances de pas per una via al punt afectat.

Poc abans de les vuit del vespre, els tècnics de Renfe han apartat el tren avariat de la via, de tal manera que es preveu recuperar la normalitat del servei de forma progressiva.