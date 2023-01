El temporal de vent ha provocat incidències en diferents punts de la Catalunya central al llarg d'aquest matí. En concret, els Bombers de la Generalitat han atès sis alertes a les comarques de Regió7, concretament, al Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat, que precisament són les que presenten un risc alt dins del mapa del Servei Meteorològic de Catalunya. En tots els casos, els incidents no han deixat ferits, però han ocasionat alguns danys materials en habitatges i arbres caiguts.

A la comarca del Bages, els Bombers han rebut l'avís a primera hora del matí d'un arbre que ha caigut sobre un cotxe a Monistrol de Montserrat, concretament, al carrer dels Pinarets. El vehicle no presenta afectacions importants, segons confirmen els serveis d'emergències. Dins la mateixa població, els Bombers també s'han desplaçat fins al carrer Balmes, on estaven caient teules de la coberta d'un dels habitatges, de forma que s'ha procedit a fer un sanejament per reparar els danys.

En el cas de l'Anoia, una de les incidències s'ha produït a Igualada, pels volts de les 9 del matí, per la caiguda de 4 m² de l'arrebossat d'una façana al carrer de l'Estel. Pocs minuts després, els Bombers s'han desplaçat fins al pavelló municipal de Castellolí, on han saltat algunes xapes de la teulada, sense provocar danys personals. Alhora, el cos ha rebut l'avís d'un arbre amb perill de caure en un domicili particular de Cabrera d'Anoia. Els professionals del cos han valorat el risc de caiguda i han avisat els serveis tècnics municipals.

Pel que fa al Baix Llobregat, els Bombers també han rebut l'avís per l'afectació d'unes planxes de plàstic en un habitatge d'Esparreguera, concretament, a l'avinguda de Francesc Macià.