Dos esquiadors britànics han quedat atrapats per una allau a la Vinyeta (Baqueira, Vall d’Aran). L’allau s’ha produït cap a les 10.30 hores d’aquest dimecres fora dels dominis esquiables de l’estació.

Han sigut els mateixos esquiadors els que han cridat al servei d’emergències de l’estació informant-los que una allau els havia sorprès. Immediatament, l’estació ha activat els serveis d’emergència de la Vall d’Aran i s’ha posat en marxa el dispositiu de rescat, en el qual han participat dos helicòpters. Segons els pisters (encarregats de la senyalització de les pistes) de l’estació, els esquiadors s’han mantingut gairebé una hora sota la neu.

Cap al migdia han pogut ser rescatats i han sigut traslladats a l’hospital de Vielha per a una primera valoració, però no es descarta, en funció de la seva situació, portar-los a hospitals més especialitzats de Lleida o Barcelona. Segons ha pogut saber aquest diari, no es tem per les vides dels accidentats.

El lloc on s’ha produït l’accident, la Vinyeta, és una zona que no forma part de les pistes de l’estació ni tampoc d’itineraris controlats per a esquiadors experts, sinó que l’accés és sota l’estricta responsabilitat de l’esquiador. Està situada a la cota 2.500 de l’estació.

Després de l’accident, els pisters han senyalitzat i prohibit els accessos a tots els dominis no esquiables.

Aquest dimarts a l’estació van caure 40 centímetres de neu nova, i aquest dimecres n’han caigut 25, així que la neu nova acumulada és de 65 centímetres. La xifra real podria ser fins i tot més elevada per efecte del vent que ha bufat a la zona.

La previsió de l’estació d’esquí Baqueira-Beret per aquest dimecres era d’un risc alt d’allaus (de 3/5), segons informaven en el seu perfil de Twitter.

Parte de nieve 18/01/23

❄ Espesores de 40 a 60 cm de nieve polvo

➕Entre 15 y 20 cm de nieve nueva

⛷ Abiertos 113 km esquiables

🚙 Accesos con cadenas

⚠️ Riesgo de aludes 3/5



➕INFO https://t.co/hsePD2XZnz

📲 APP Baqueira Beret https://t.co/lSnYw6qeOv pic.twitter.com/yowTA8AGwD — Baqueira Beret (@baqueira_beret) 18 de enero de 2023

El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos de situació de perill per neu, vent i fred.