La justícia reconeix que l’acomiadament de l'executiu manresà Quirze Font de l’Hospital d'Andorra va ser improcedent

La justícia andorrana ha reconegut que l’acomiadament de qui va ser director econòmic i de recursos generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) entre el 2013 i el 2017, el manresà Quirze Font, va ser improcedent i li atorga una indemnització de 7.000 euros més enllà dels poc més de 80.000 euros que va rebre com a liquidació al seu dia. La compensació queda lluny de les pretensions de l’economista nascut a la capital del Bages, però els tribunals li obren les portes a fer una nova demanda en favor d’un complement indemnitzatori.

Font ha estat molts anys vivint i treballant a Andorra. I al SAAS, l’organisme públic que gestiona l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i els centres d’atenció primària del petit país pirinenc, hi va ser en dues etapes diferents. La segona es va iniciar el 2013 i va començar a anar de mal borràs amb l’arribada a la direcció general de qui va ser al seu dia màxim responsable de l’hospital Clínic de Barcelona, nascut a Manresa tot i que arrelat a la Ciutat Comtal i amb lligams a Calaf, Josep Maria Piqué.

Font i Piqué mantindrien diferències diverses i, finalment, el gener del 2017 el consell directiu del SAAS va decidir prescindir dels serveis del director econòmic abonant-li el que va considerar que li esqueia de liquidació davant el que a Andorra, on l’acomiadament és fonamentalment lliure, s’anomena com a no causal, és a dir, que no hi havia cap raó disciplinària per fer-lo fora. Se li van abonar poc més de 80.000 euros. Quirze Font, però, va considerar que l’acomiadament era improcedent i va promoure una demanda per la qual reclamava una indemnització de 211.822 euros dels quals caldria restar els ja percebuts.

L'economista manresà considerava que se li havia d’abonar la totalitat del contracte que havia signat al seu dia, de durada determinada, i al·legava que se li havia fet el buit durant mesos, atès que Piqué va anar deixant a poc a poc sense contingut les seves funcions, tot suprimint el contacte amb ell i suspenent de forma reiterada les reunions que es concertaven. Recentment, la sala civil del Tribunal Superior d’Andorra -el màxim organisme judicial, aquest cas, en matèria laboral- ha dictat una sentència que dona la raó a Font condemnant el SAAS.

El tribunal considera que es va buidar de funcions el càrrec del director econòmic de la institució hospitalària i això esdevenia un “menyspreu” cap a l’executiu que li hauria causat una angoixa i un perjudici moral que conclou cap a un acomiadament “mal fet” perquè, entén la sala, si no es volia comptar amb els serveis de l’executiu, el que calia era abonar-li el que pertoqués i liquidar-lo, i no pas fer-li la guitza durant temps. I en el temps rau una de les diferències que s’aprecien entre la sentència i les pretensions del manresà. Quirze Font considera que van ser vuit mesos els que va estar sotmès a assetjament mentre que el tribunal considera que va ser només un.

En considerar que només hi va haver un mes de situació de “menyspreu”, la sala acorda una indemnització compensatòria equivalent a una mensualitat, els 7.000 euros que el 2016 percebia Font. La resolució també deixa dit que és evident que la situació va generar un dany moral a l’economista que, de ser quantificable i si es promou la demanda corresponent i es fan les pericials contradictòries que pertoqui -és a dir, que l’altra part hi pugui dir la seva- pot donar lloc a un complement d’indemnització de la quantitat que s’acordi o es pugui acreditar.

El que no admet el tribunal és que Quirze Font hagi de rebre una liquidació superior als 80.000 euros ja abonats pel fet de tenir firmat un contracte de durada determinada. Recorda la sala judicial andorrana que en ser lliure l’acomiadament, per molt que hi hagués fixada una data de venciment del contracte, aquest sempre es podia trencar abans. Aquesta decisió no satisfà pas ni Quirze Font ni la seva representació lletrada, que està analitzant presentar un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional.

En efecte, l’element de la durada raonable -respecte a la qual hi ha jurisprudència que diuen el contrari del que s’ha resolt ara- i el fet que hi va haver testimonis que al seu dia van assegurar que el menyspreu cap a Font va començar l’abril del 2016 i no al desembre com indica la resolució o el simple fet que Josep Maria Piqué declarés quelcom que la sentència última no ha recollit degudament, porta els advocats de l’economista manresà a valorar la possibilitat de promoure una acció per vulneració al procés judicial degut, que permet acudir al Constitucional andorrà per mirar d’obtenir una decisió que obligui la sala que ara ha dictat la sentència a refer-la i, si escau, a esmenar-la.

D’altra banda, ja és clar que la representació lletrada de Font, atenent els fonaments jurídics de la sentència, i tenint en compte que els propis magistrats reconeixen que hi va haver un perjudici moral pel “menyspreu” que hauria proferit el director general cap al director econòmic, promourà la reclamació de responsabilitat civil en tan què complement d’indemnització complementària.