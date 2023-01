Finalment la neu ha arribat al nord del Berguedà i del Solsonès. L'episodi de fred, vent i neu que afecta Catalunya aquests dies s'ha fet notar al nord de la Catalunya central amb nevades que han enfarinat una mica els carrers aquesta tarda.

A Guardiola de Berguedà la nevada ha arribat al voltant de les 8 de la tarda. Al principi ha sigut prou intensa, tot i que aquesta intensitat ha durat només uns minuts. Després la neu ha continuat però a menys ritme. A la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola la nevada ha deixat enfarinat el terra. L'alcalde de Guardiola, Josep Lara, assegura que eren conscients de la possible arribada de la neu i que demà a primera hora els serveis municipals treballaran per evitar les glaçades a les vies del municipi. També ha tornat a arribar la neu a l'estació d'esquí del Port del Comte, al nord del Solsonès.

A l'Alt Berguedà en aquestes moments està nevant. La Pobla de Lillet ( Barcelona) a 843 m d'alçada. pic.twitter.com/BTg0iZvtm7 — Jordi (@ajizqtr) 19 de enero de 2023

El Servei Meteorològic de Catalunya va pronosticar que la cota de neu rondarà aquest dijous els 500 metres i que, per sobre dels 600, s'acumularan més de 5 cm de neu. De fet, Protecció Civil va emetre un avís per neu de nivell moderat a la Catalunya Central i de nivell alt a la Cerdanya i l'Alt Urgell, on ha nevat durant bona part de la tarda. De fet, a Puigcerdà ja va nevar una mica la nit anterior i el dia va començar amb imatges d'hivern com el llac glaçat i enfarinat. A Regió7 pots seguir en directe de l'evolució del temporal que afecta la regió central.