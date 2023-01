Dos alcaldables del FNC al Bages denuncien una agressió en un pub de Manresa

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un enfrontament al bar Gris de Manresa, al carrer dels Arcs de Santa Llúcia, denunciat per l'alcaldable del Front Nacional de Catalunya (FNC) de Navarcles, Bernat Bernabeu, que hauria estat víctima d'un cop d'ampolla, la matinada de divendres en aquest local.

Mentre que alguns testimonis parlen d'una baralla amb diverses persones implicades, els membres del FNC que eren al lloc dels fets asseguren que va ser una agressió sense cap mena d'interacció prèvia.

Sergi Perramon, alcaldable del partit d'extrema dreta a Manresa, que estava amb Bernat Bernabeu i altres militants del partit "fent una cervesa" explica que "quan jo ja marxava uns individus van insultar dos dels meus companys amb insults greus". Perramon i Bernabeu i la resta del grup havien acabat una reunió de preparació de les municipals feia una estona.

Segons aquesta versió, aquestes persones a qui només coneixien de vista els haurien insultat acusant-los de ser "feixistes" i "sionistes" i haurien retret a Bernat Bernabeu militar en un partit d'extrema dreta, "malgrat ser homosexual", en paraules de Perramon.

El mateix candidat manresà ha insistit que "vam ignorar els insults, fins que una de les persones que els increpava va donar un cop de cap a un dels companys quan anava cap al lavabo". Va ser llavors que, segons Perramon, Bernat Bernabeu va intervenir per separar les dues persones i va rebre l'agressió: "quan el Bernat va intentar separar-los li van donar un cop d'ampolla al cap".

Perramon ha asseverat que no va veure els fets de primera mà. "En el moment dels fets no hi era, m'ho van relatar els companys", ha fet valdre. Segons el que li van dir i ell defensa, "va ser una agressió, no una baralla, no hi va haver cap diàleg ni es van respondre els insults".

Els Mossos d'Esquadra han constatat a aquest diari que una persona va presentar denúncia sobre unes lesions en un pub després de rebre un cop amb una ampolla de vidre, malgrat no confirmar-ne la identitat. La declaració als Mossos especifica que es tracta d'una contusió. Fonts dels Mossos han explicat que no van anar al lloc dels fets sinó que va ser posteriorment que van rebre la denúncia de la víctima. La investigació dels Mossos es manté oberta.