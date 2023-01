Un home de 84 anys ha patit una intoxicació lleu a Martorell després que inhalés fum d'un petit incendi al seu domicili. Els fets han passat quan faltaven pocs minuts per dos quarts de dotze de la nit d'aquest divendres. La xemeneia ha incendiat un armari que hi havia a tocar. Hi han intervingut quatre dotacions dels Bombers a més del SEM, que ha traslladat el veí a un centre hospitalari, on ha estat atès. El cos de Bombers ha intervingut des d'aquest divendres als voltants de les deu de la nit i durant la matinada de dissabte en múltiples incendis i incidents arreu de Catalunya relacionats amb xemeneies o elements de calefacció i demana precaució.

Incidències a llars de la regió central La resta d'incidències no han causat ferits. A Castellnou del Bages (Bages), una casa s'ha omplert de fum per la mala combustió d’una xemeneia. A Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà), ha esclatat un radiador d’oli en un habitatge.