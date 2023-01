Un veí de Gironella està sent investigat per presumptament haver abusat d'un menor fa més de 10 anys al mateix poble. L'investigat, que correspon a les inicials J.V., hauria abusat sexualment d'un altre veí de 12 anys aprofitant que li havia començat a fer classes de pintura.

La víctima, que ara té 24 anys d'edat, va interposar la denúncia fa un any, quan ja havien passat més de 10 anys dels fets. Segons explica la família de la víctima a Regió7, en aquells moments el jove era aficionat a la pintura i per això va decidir apuntar-se a una escola local. Hi va ser durant pocs mesos fins que un dia va decidir desvincular-se'n sense explicar-ne els motius a la família, que assegura que en aquella època va desenvolupar un transtorn obsessiu compulsiu (TOC) i que no va voler pintar mai més. "Un dia em va dir que no volia tornar-hi més sense donar-me explicacions i des de llavors no en va voler saber res més", explica la mare de la víctima. No va ser fins més de 10 anys després quan el jove es va animar a denunciar-ho. Ho va fer després que l'investigat tornés a ser client habitual de l'establiment familiar i després de rebre atenció psicològica a Berga.

Part de la família de la víctima, que treballa en un establiment del municipi, fa una crida a que si hi ha alguna altra persona que tingui coneixement o que hagi pogut ser víctima d'un fet similar al que ells denuncien s'animin a fer-ho després que alguns veïns del poble els hagin comunicat que el detingut havia tingut actituds similars en altres ocasions. El cas es troba actualment en fase d'instrucció als jutjats de Berga.