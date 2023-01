Dues persones ateses per inhalació de fum en l'incendi d'un restaurant de Fonollosa

Set dotacions dels Bombers han treballat aquest diumenge al matí en un incendi al restaurant La Masia de Canet de Fals. El foc, segons fonts dels Bombers, s'ha declarat al voltant de les nou del matí a la cuina de l'edifici, situat a l'avinguda d'Otger Cataló de Fonollosa.

Segons les primeres informacions, el foc s'ha confinat a la cuina de l'establiment, on en el moment dels fets hi havia tres persones. A causa de les flames i de la fumera, dues persones han estat traslladades a l'hospital Sant Joan de Déu per inhalació de fum.

Segons els efectius que han treballat en l'incendi, el foc només ha afectat la cuina i ha estat totalment extingit a 3/4 de deu del matí.