Dos rescats d'excursionistes han mobilitzat aquest diumenge migdia en poca estona de diferència agents a les comarques centrals, segons han informat fonts dels Bombers. El primer ha tingut lloc poc abans de la 1 al terme municipal del Bruc, després que un home de 68 anys i veí de Monistrol de Montserrat s'ha trobat indisposat mentre caminava per la zona de Can Massana. S'hi ha desplaçat una ambulància del SEM per a l'evacuació fins a l'Hospital d'Igualada.

A les 13.40 h. s'ha rebut l'avís d'una altra incidència, en aquest cas d'una excursionista de 50 anys que ha resultat ferida al peu en caure al Coll de Baix, a Mura. S'ha activat un helicòpter amb una unitat sanitaritzada conjunta dels GRAE, Bombers i el SEM, per fer la transferència en ambulància fins a l'hospital.