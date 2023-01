Un cotxe ha bolcat aquesta tarda a la carretera C-55, al seu pas per Manresa. Els fets han tingut lloc a les 15.59 h al punt quilomètric 27 d'aquesta via. Per causes que es desconeixen el vehicle hauria perdut el control i hauria quedat bolcat al mig de la carretera. Segons expliquen els Bombers, que hi han destinat tres dotacions, la persona que conduïa el vehicle ha pogut sortir del cotxe i ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al lloc dels fets amb pronòstic lleu.

La C-55 ha quedat tallada en sentit sud arran de l'accident fins aproximadament les 17.20 h, quan s'ha restablert la circulació. Tot i això el trànsit no s'ha normalitzat fins passades les 17.30 h.