Funcionaris nord-americans i europeus creuen que un grup supremacista blanc amb seu a Rússia va rebre ordres de la intel·ligència d’aquest país per enviar cartes bomba al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i altres objectius a Espanya, a finals del 2022, segons informa el diari ‘The New York Times’.

Les sis cartes bomba, enviades a finals de novembre i principis de desembre, només van causar un ferit, un empleat de l’Ambaixada d’Ucraïna a Madrid, a qui li’n va explotar una. En les últimes setmanes els investigadors s’han centrat en el Moviment Imperial Rus, un grup radical que té membres i associats a tot Europa i centres d’entrenament d’estil militar a Sant Petersburg, segons han comentat funcionaris dels EUA al diari amb la condició de no ser identificats. Van afegir que es creu que el grup, que ha sigut designat organització terrorista global pel Departament d’Estat dels EUA, té vincles amb les agències d’intel·ligència russes. Membres importants del grup han sigut a Espanya i la policia ha rastrejat els seus vincles amb organitzacions espanyoles d’extrema dreta, han assenyalar, a més, les fonts al diari novaiorquès. Diversos destinataris L’objectiu aparent de les cartes bomba era assenyalar que Rússia i els seus representants podrien portar a terme atacs terroristes a tot Europa, fins i tot a les capitals dels estats membre de l’OTAN, que està ajudant Ucraïna a defensar-se contra la invasió de Rússia, segons han afegit els funcionaris nord-americans. Espanya és membre de l’aliança i ha prestat ajuda militar i humanitària a Ucraïna, així com suport diplomàtic. Les cartes es van enviar al palau de la Moncloa, seu de la Presidència del Govern d’Espanya; al Ministeri de Defensa; a representacions diplomàtiques a Madrid; a un fabricant d’armes a Saragossa, i a la Base Aèria de Torrejón de Ardoz, als afores de Madrid.