Un home ha estat detingut aquesta matinada a Valladolid després d'assassinar presumptament la seva xicota i la seva filla, de 8 anys, segons ha informat aquest dilluns la delegació del govern espanyol a Castella i Lleó.

Pel que sembla el presumpte autor del doble crim va trucar al seu cunyat per explicar-li els fets. Posteriorment, la Policia Nacional es va personar a l'habitatge indicat i va comprovar que tant la mare com la filla d'aquesta presentaven ferides per arma blanca.