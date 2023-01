L'alcaldable del FNC a Navarcles diu a la denúncia policial que un testimoni va identificar el seu agressor

La denúncia de l'alcaldable del Front Nacional de Catalunya (FNC) a Navarcles, Bernat Bernabeu, per una presumpta agressió que va tenir lloc al bar Gris de Manresa la matinada de divendres a dissabte, apunta a una persona que hauria estat vinculada a Arran i a la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages. Segons apunta l'escrit de la denúncia, al qual ha tingut accés Regió7, un testimoni va identificar a aquesta persona com a l'autor de l'agressió a l'alcaldable navarclí pel partit d'extrema dreta. Per altra banda, la persona assenyalada, consultada per Regió7, ha afirmat que en cap moment va ser identificat per la policia i no ha volgut pronunciar-se en cap sentit sobre la seva possible relació amb els fets.

La persona identificada pel testimoni segons la denúncia presentada per Bernabeu havia estat membre d'Arran almenys fins 2015 i portaveu de la PAHC Bages. Actualment els fets estan sent investigats pels Mossos d'Esquadra, que afirmen que no hi ha hagut detencions. En la denúncia interposada per Bernabéu a la comissaria dels Mossos d'Esquadra la mateixa nit dels fets el candidat navarclí relata que l'enfrontament va tenir lloc al voltant de les 2 de la matinada a l'interior del bar Gris de Manresa, situat al carrer dels Arcs de Santa Llúcia. En la denúncia, en la qual Bernabeu s'identifica com a membre del FNC, l'alcaldable assegura que primer l'agressor va insultar-lo a ell i als seus acompanyants dient-los "nazis", "racistes" i "feixistes". Segons aquest relat, dos amics de l'agressor el van intentar calmar però, dos minuts després, aquesta mateixa persona va donar un cop de cap a un acompanyant de Bernabeu i, quan aquest va intentar separar-los, li va donar un cop al cap amb una ampolla de vidre. L'agressió va causar al navarclí un hematoma al cap. Després d'aquests fets, Bernabeu i els seus acompanyants van abandonar el bar i es van dirigir a un centre de salut per rebre una primera valoració mèdica, i posteriorment van anar a la comissaria per posar la denúncia. Asseguren que van marxar abans que arribessin la Policia Local o els Mossos d'Esquadra.