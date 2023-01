Un contenidor de rebuig ha cremat aquest migdia al carrer dels Caputxins de Manresa. Els Bombers han rebut l'avís dels fets al voltant d'1/4 de 2 del migdia. Un cop han arribat al lloc dels fets amb una sola dotació, han pogut extingir el foc abans que causés més desperfectes i han comprovat que l'origen de l'incendi podrien ser les restes de cendra d'una llar de foc mal apagades.

En aquest sentit, els Bombers alerten que, tot i que sempre hi ha hagut incendis en contenidors de rebuig causats per brases mal apagades, en les últimes setmanes ha augmentat aquesta casuística. Per aquest motiu recorden la importància d'anar amb compte quan es llencen les cendres de les llars de foc i comprovar sempre que estiguin completament apagades.