Ana Edilia, una veïna de nacionalitat colombiana que viu a Barcelona i que treballa netejant cases, sortia aquest dimarts a les 06.45 hores del matí de casa seva, al carrer Begur del barri de Sants. A la vorera del davant, al costat de l’entrada d’una entitat social tancada, ha topat amb un home d’accent «peruà o equatorià» que assenyalava una bossa fosca: «És un nen».

La dona, sense deixar de mirar aquell home que sostenia un telèfon mòbil, s’ha acostat a mirar l’interior de la bossa. «Em pensava que era un ninotet», admet quan ha vist el nadó. «I pensava que l’home devia estar borratxo», afegeix també. Però llavors: «El nadó ha mogut els ulls i el caparró». Abans que sabés com reaccionar, l’home li ha mostrat la pantalla del seu telèfon, estava trucant al 112 i, a continuació, li ha demanat que ella es quedés amb el nadó perquè ell arribava tard a la feina.

Ana Edilia explica que ha acceptat quedar-se amb el nadó i també ella ha trucat pel seu compte al 112, on li han confirmat que una patrulla dels Mossos d’Esquadra i una ambulància ja estaven de camí. «Mentre esperava, me l’he posat a falda. Per si tenia fred, perquè estava plovisquejant. Li ha caigut el xumet i l’hi he tornat a posar. Però estava tranquil, calentó, no plorava. L’havien deixat calentó», explica. Dins de la bossa, hi havia una manta que abrigava.

Al cap de tres o quatre minuts, ha arribat la patrulla dels Mossos i l’ambulància. El nadó, d’entre un i dos mesos de vida, ha sigut traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu i està fora de perill. La policia catalana ha obert una investigació per descobrir qui ha abandonat aquest nadó al carrer en una de les nits més fredes de l’any.