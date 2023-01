La Guàrdia Civil ha confirmat amb proves d'ADN que el cadàver trobat el 3 de gener enterrat en una finca de Pontons (Alt Penedès) es correspon a la dona que suposadament hauria matat l'investigat en el cas: Ruth R.P., espanyola de 42 anys i veïna de Barcelona. Les investigacions van començar al novembre, quan es va detectar que l'home havia cavat una fossa d'uns dos metres de manera manual a la seva finca i després l'havia tapat ràpidament. Els agents van sospitar que hi podria haver enterrat restes humanes o animals i per això van investigar l'home i el seu entorn. Van concloure que l'arrestat, havia mantingut algun tipus de relació sentimental, o comercial, amb una dona de la que no se sabia res des de l'estiu del 2021.

Davant d'això, els investigadors van sol·licitar al jutjat d'instrucció de Vilafranca del Penedès autorització per excavar la fossa. Un cop obtingut el permís, es va fer l'excavació el 3 de gener, quan es van trobar bosses d'escombraries amb restes humanes. L'home, veí de Barcelona de 43 anys, va ser detingut a la capital catalana el 3 de gener i va ingressar a presó com a presumpte autor de la mort de la dona trobada enterrada a la seva finca. Aquell mateix dia els agents ja van fer un registre en un pis de l'home a Barcelona, on van trobar pertinences personals de la dona, així com eines susceptibles d'haver-se fet servir per a l'excavació de la tomba. També se va trobar abundant material com dispositius d'emmagatzematge i telèfons mòbils. La Guàrdia Civil segueix amb la investigació per esclarir totalment els fets.