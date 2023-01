Dos turismes han impactat aquesta tarda a la carretera C-55, al seu pas per Abrera. Els fets han tingut lloc a les 16.50 h al punt quilomètric 1 d'aquesta via en sentit nord. Segons han indicat fonts del Servei Català de Trànsit, en l'accident s'hi han vist implicats dos vehicles que han xocat, però cap dels ocupants ha resultat ferit i no ha fet falta tampoc l'actuació dels Bombers per retirar els cotxes de la via.

Tot i això, arran de l'accident s'han generat cues d'uns 2,5 km a la C-55, entre Abrera i Olesa de Montserrat. També hi ha hagut retencions al carril d'entrada a la C-55 des de l'A-2 en sentit nord. La circulació no ha quedat normalitzada fins al voltant de 2/4 de 7 de la tarda.