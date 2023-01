Un contenidor de rebuig ha cremat aquest dilluns a la nit a la plaça Lluis Companys de Castellbell i el Vilar. Els Bombers han rebut l'avís dels fets al voltant de 3/4 de 10 de la nit. Una dotació del cos es va fer càrrec de les tasques d'extinció del foc. Segons han comunicat fonts dels Bombers, els efectius que van treballar en l'actuació van comprovar que l'origen de l'incendi eren les restes de cendra d'una llar de foc mal apagades. Ahir també es va intervenir en l'incendi d'un contenidor a Manresa pel mateix motiu.

Repunt de focs de contenidor per brases mal apagades

En aquest sentit, els Bombers alerten que, tot i que sempre hi ha hagut incendis en contenidors de rebuig causats per brases mal apagades, en les últimes setmanes ha augmentat aquesta casuística. Per aquest motiu recorden la importància d'anar amb compte quan es llencen les cendres de les llars de foc i comprovar sempre que estiguin completament apagades.