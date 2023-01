La fiscalia demana 10 anys de presó per a un bagenc acusat d'haver apunyalat un home a la cara, causant-li una important pèrdua de la vista a l'ull esquerra.

Els fets van tenir lloc el 3 de desembre del 2021 al voltant de les 3 de la tarda. Les dues persones implicades estaven al mateix habitatge i allà van iniciar una discussió. L'enfrontament verbal va passar a ser físic, i l'acusat primer va donar un cop de puny a l'ull esquerra de la víctima. Seguidament, segons apunta l'escrit de l'acusació, va agafar un ganivet de petites dimensions i li va clavar a escassos centímetres de l'ull esquerra.

Com a conseqüència d'aquests fets, la víctima va patir importants lesions a la cara i, especialment, al seu ull esquerra. Aquestes lesions van comportar una pèrdua de visió a l'ull afectat així com fotofobia i llagrimeig. L'acusat es troba en presó provisional des del desembre del 2021.

Per aquests fets la fiscalia acusa a l'home de ser autor d'un delicte de lesions i demana una condemna de 10 anys de presó a més d'una ordre d'allunyament respecte a la víctima. A més, reclama una indemnització a la víctima de 3.540 euros per les lesions i de més de 152.000 euros per les seqüeles relacionades amb l'agressió. El judici es celebrarà el dimarts a l'Audiència Provincial de Barcelona.