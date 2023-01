Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local de Santa Margarida de Montbui (Anoia), han detingut quatre homes d'entre 25 i 34 anys que havien intentat entrar a robar en una escola del municipi. Els fets van tenir lloc el passat 15 de gener, pels volts de dos quarts d'una del migdia, quan els mossos van rebre un avís de la policia local en que alertaven de la presència d'uns individus amb passamuntanyes dins del perímetre d'una escola de la mateixa població.

Pocs minuts després, els mossos van arribar al lloc juntament amb una patrulla local. Tot seguit, van accedir al pati de l'escola mentre que la Policia Local vigilava el perímetre. Durant la inspecció del recinte, la Policia Local va observar cinc individus que saltaven la tanca per fugir. Els lladres, en veure la presència policial, van donar mitja volta, van llençar una motxilla i van sortir corrents. Els Mossos en veure aquesta acció, van sortir ràpidament de l'interior de l'escola i juntament amb la Policia Local van córrer darrera d'ells. Finalment, van poder interceptar i detenir a tres dels cinc individus.

Els lladres havien forçat un dels accesos de l'escola i havien entrat en diferents despatxos. Per altra banda, la motxilla que havien llençat al terra duia una palanca, guants, tornavisos entre d'altres objectes per perpetrar robatoris. Durant l'escorcoll dels detinguts, els agents van localitzar les claus d'un vehicle que estava estacionat just darrera de l'escola. Aquest vehicle va ser traslladat al dipòsit municipal per buscar proves i identificar la resta dels lladres.

L'endemà, un home es va presentar a dependències de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui per tal de recuperar el seu vehicle. Els agents el van reconèixer com un dels individus que havia fugit el dia anterior i el van detenir.

Els detinguts, van passar entre el 16 i 17 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.