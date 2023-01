Una furgoneta cau per una pendent d'uns 10 metres a Hostalets de Pierola

El conductor d'una furgoneta ha resultat ferit després d'accidentar-se amb un porc senglar i caure per una pendent d'uns 10 metres d'alçada a Hostalets de Pierola. L'accident ha tingut lloc aquest dilluns, a 2/4 de nou del vespre, a la B-231. Segons fonts dels Bombers, a resultes de la col·lisió amb l'animal, el vehicle va sortir de la via i va caure des d'uns 10 metres per una pendent. Dues dotacions dels Bombers i efectius dels Mossos d'Esquadra i el SEM s'han desplaçat fins al lloc dels fets per desconnectar la bateria del vehicle i atendre el conductor, que va poder sortir pel seu propi peu del vehicle accidentat i només va resultar ferit de caràcter lleu.