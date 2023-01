El rector de l’església de La Palma d’Algesires (Cadis), Juan José Marina, creu que l’atacant que ahir a la tarda va entrar al temple i va matar el sagristà devia pensar que la víctima era el capellà. «En comptes de morir jo, ha mort ell», es lamentava hores després, en declaracions a Efe, el rector d’una de les dues esglésies on el marroquí Yasin Kanza havia irromput amb un gran matxet i havia ocasionat, a més de la mort del sagristà, ferides a quatre persones més.

L’atacant va arribar «corrent» a l’església de La Palma, després d’irrompre a la capella de Sant Isidre de l'església de Santa Maria Auxiliadora. Allà, després de trencar diverses coses, va apunyalar el vicari salesià Antonio Rodríguez, de 74 anys, que estava celebrant en aquell moment l’eucaristia de les set de la tarda.

Després de deixar-lo ferit va anar a l’església de La Palma, on feia poc s’havia acabat l’eucaristia i el sagristà Diego Valencia estava recollint la taula de l’altar, mentre alguns feligresos resaven. «Llavors aquest home va entrar per la porta fent crits, i es va adreçar al sagristà. Ell li va dir que trucaria a la policia i allà li va donar el primer cop de matxet», explica el rector. El sagristà va aconseguir sortir de l’església, possiblement per demanar ajuda, però l’atacant el va atrapar i el va matar, afegeix el religiós.

Registres

Juan José Marina havia donat la missa en una altra església, i un company l’havia celebrat a la seva parròquia poc abans que succeís l’atac. «És una situació desconcertant al màxim. Això és molt dur», es lamentava el rector. Creu que mai abans havia vist per l’església Yasin Kanza, que es manté sota custòdia policial.

La policia ha fet un registre en un habitatge d’Algesires, possiblement relacionada amb el detingut.