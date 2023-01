Un conductor ebri va envestir ahir dimecres al migdia un furgó de la Brigada Móbil (Brimo) dels Mossos d’Esquadra. El cotxe va impactar lateralment amb el vehicle policial, en el qual no hi anaven policies, sinó personal administratiu del cos autonòmic. Després va intentar fugir, però el mal estat del seu cotxe l’hi va impedir i va ser detingut. La furgoneta policial va bolcar i el conductor va resultar ferit lleu. Els Mossos investiguen si l’home pretenia suïcidar-se.

Els fets van passar en el punt quilomètric 20,5 de la carretera C-63, dins del municipi de Riudarenes (la Selva). El conductor circulava en direcció a aquest poble i, pel carril oposat, en sentit a Santa Coloma de Farners, avançava el furgó de la Brimo. Quan el furgó va passar al costat del cotxe, aquest va envair el seu carril i hi va xocar lateralment, per la porta del conductor. La furgoneta policial va bolcar i el seu conductor va resultar ferit, tot i que de poca gravetat. No hi havia cap agent a dins, era un trasllat del vehicle que circulava fora de servei.

El conductor que va provocar la col·lisió va intentar reprendre la marxa, però el mal estat del cotxe, que havia perdut part de la carrosseria i una de les rodes del davant, va frustrar la fugida. Diversos cotxes es van aturar per auxiliar el ferit i trucar al 112. Patrulles de Trànsit i de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) van acudir al lloc i van arrestar el conductor, que va donar positiu en el control d’alcoholèmia, una taxa de 0.82, molt per sobre del límit.

L’home va ser arrestat per un delicte d’atemptat contra agent de l’autoritat –malgrat que no hi havia policies a dins de la furgoneta, ja que el conductor no podia saber aquest detall–, un delicte contra la seguretat viària perquè circulava molt begut, un delicte de danys al vehicle policial i a la tanca protectora de la carretera, un delicte de lesions al conductor i, finalment, un delicte d’abandonament del lloc de l’accident.

Els Mossos mantenen oberta la investigació per mirar d’esbrinar si, com sembla, va xocar intencionadament perquè pretenia suïcidar-se o si es va tractar d’un cop de volant accidental vinculat al seu estat etílic.

La prefectura dels Mossos ha donat instruccions als efectius que circulen per les carreteres catalanes aquest dijous d’extremar les precaucions.