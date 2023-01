Ensurt a Manresa per un incendi en un edifici en construcció. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de les 6 de la tarda d'avui, quan s'ha incendiat un contenidor de 2 metres per 2 metres ple de runa i de materials diversos situat a les obres de l'edifici en construcció que hi ha entre el carrer Miquel Martí i Pol i el carrer del Dibuixant Joan Vilanova. Els Bombers, que hi han destinat 2 dotacions, han pogut extingir el foc abans que causés més danys més enllà del propi contenidor.

A Manresa també hi ha hagut aquesta tarda una fuita d'aigua al carrer Maria Aurèlia Capmany, tot i que no ha requerit l'assistència dels Bombers.