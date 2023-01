Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un jove de 23 anys per una temptativa d'homicidi després que n'atropellés un altre de forma intencionada a les Preses (Garrotxa). Els dos homes s'han enfrontat per una discussió de trànsit a la carretera de les Preses poc després de 2/4 de 2 del migdia. De sobte, la víctima ha baixat del cotxe per recriminar-li una actitud i l'altre ha decidit accelerar i atropellar l'home. Després ha fugit del lloc dels fets i quan ja era al túnel de Bracons ha trucat al 112 per informar dels fets. La víctima ha estat traslladada al Trueta de Girona, on està hospitalitzat en estat greu.

Els Mossos han detingut el conductor a Bracons mateix. Després d'identificar-lo han comprovat que no tenia antecedents. Els agents li han fet proves d'alcoholèmia i drogues, però ha sortit negatiu en tot.