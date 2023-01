Falsa alarma en un hotel de Barcelona per l'amenaça d'un client que deia que portava dues bombones de gas. Segons ha avançat 'El Nacional' la falsa amenaça hauria tingut lloc de matinada a l'hotel Hilton i l'hauria protagonitzat un home mitjançant una trucada a recepció afirmant que tenia dues bombes. Els Mossos han confirmat a l'ACN que s'han activat de matinada arran de l'incident en un hotel de Les Corts després que un client amenacés que disposava de dues motxilles amb dues bombones de gas. La policia afirma que s'han activat diferents unitats dels Mossos i s'han desplaçat fins al lloc patrulles de seguretat ciutadana i s'han activat també serveis de Tedax i Arro. El SEM ha atès l'home i l'ha traslladat a un centre hospitalari.

Fonts dels Mossos han explicat a l'ACN que han rebut l'avís cap a la una de la matinada. Un cop s'han comprovat les pertinences de l'home, allotjat a l'hotel, s'ha vist que el missatge era fals i no hi havia perill, ja que no duia cap bombona. Per tant, s'ha tancat l'incident com una falsa alarma. Amb tot, el cos policial destaca que s'ha actuat tenint en compte que l'alerta terrorista segueix en nivell 4.