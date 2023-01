L'Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dijous un professor d'un centre educatiu de Piera que va escriure missatges "amb intencions lascives" a una menor d'edat. La jove, que en aquell moment tenia 14 anys i cursava 3r d'ESO, ha explicat que es va sentir "espantada, assetjada i intimidada" pels missatges del professor, que també era el seu tutor, i que en el moment dels fets tenia 29 anys. Per la seva banda, l'acusat ha admès que els hi va enviar a través d'una xarxa social on li deia que feia temps que se sentia atret per ella i que desitjava parlar-hi i estar-hi a soles. L'home s'ha mostrat penedit dels fets i ha dit que "només volia expressar-li els pensaments que tenia, sense cap tipus de proposició sexual".

La menor ha declarat davant del jutge que el professor li va demanar amistat a través d'una xarxa social el dia 20 d'octubre de 2021. La jove ha explicat que va acceptar la sol·licitud i, tot seguit, va enviar-li un seguit de missatges dient-li que volia parlar amb ella a soles, però que no podia ser a l'escola. Altres missatges que va enviar-li, i que el mateix acusat ha reconegut que va escriure, són: 'M'encantes i no puc evitar-ho', 'Si en algun moment canvies d'opinió, diga'm-ho i faig el que sigui' o 'Tu no sents cap atracció?'.

La víctima ha dit que aquella nit no va poder dormir i que va patir "ansietat". "Sabia que era una cosa que havia d'explicar a casa", ha declarat. A preguntes de la fiscalia, també ha expressat que es va sentir "assetjada" per aquests missatges i que va tenir "por" a més de sentir-se "intimidada" i "aclaparada". Ha relatat que el dia següent va explicar-ho a la direcció del centre i que el director van parlar amb els seus pares.

El director del centre educatiu també ha declarat com a testimoni i ha explicat que l'acusat era el tutor de la menor i que li impartia diverses assignatures. En assabentar-se de la situació per les pròpies explicacions de la víctima, el director ha explicat que de seguida va veure que la situació era "bastant greu". "Aquell dia el professor entrava a treballar a les deu. El vam fer entrar al despatx i el primer que li pregunto és si li havien piratejat el compte. Em va dir que no i va reconèixer que els missatges els havia escrit ell, que sabia que no estava bé però que no ho havia pogut evitar", ha explicat el director.

L'acusat, que ha sigut l'últim en declarar i només ha contestat les preguntes del seu advocat, ha reconegut ser l'autor dels missatges. Ha assegurat que la seva intenció era "expressar-li com se sentia" a la menor i ha reconegut que va ser "molt estúpid". "Al rebre la seva negativa de seguida em vaig adonar que havia posat la pota i estava penedit, per això no vaig insistir", ha dit. També ha assegurat que els missatges no tenien "contingut sexual". L'acusat ha dit que assumeix les responsabilitats i ha lamentat que la jove se sentís "assetjada". També ha relatat que van apartar-lo de l'institut, que van suspendre les seves funcions i el van expulsar de la borsa de treball de professorat.

En l'apartat de conclusions, la fiscalia ha mantingut la pena de 9 mesos de presó perquè ha dit que s'ha comprovat la "intencionalitat" dels missatges i ha expressat que la víctima es va sentir "assetjada, humiliada i li va crear una situació d'angoixa pel fet que l'havia de veure cada dia i no sabia com gestionar la situació". El ministeri fiscal també considera que en els missatges hi ha "contingut íntim i sexual" tant de manera implícita com explícita. En aquest sentit, ha dit que l'acusat "no volia una relació d'amistat, sinó que buscava una situació d'intimitat i contacte sexual" amb la menor. També ha dit que s'aprecia una situació de "continuïtat" perquè l'acusat "va enviar-li diversos missatges".

Per contra, l'advocat de l'acusat ha demanat una sentència absolutòria. Ha posat en valor que ha reconegut els fets i considera que no est dona la circumstància de continuïtat perquè "l'actuació va durar un sol dia". També considera que dels missatges que va escriure "no es dedueix connotació sexual".