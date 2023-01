Al crit de «mort als cristians» i «Al·là és gran», Yasin Kanza, de 25 anys, es va llançar armat amb un matxet a atacar dues esglésies a Algesires. Aquest súbdit marroquí nascut el 1997 és el presumpte autor de l’atac terrorista en què va morir el vicari salesià Antonio Rodríguez, de 74 anys, i quatre persones van resultar ferides. Les forces de seguretat ja investiguen els fets com a possible atemptat gihadista.

Kanza, de qui no es descarta que sigui un llop solitari, vestia en el moment dels fets una gel·laba negra, símbol que la seva intenció no era immolar-se, ja que si ho hagués volgut fer hauria anat de blanc. Sota aquesta peça típica, portava un xandall negre, gris i blanc.

L’arrestat era una persona habitual dels carnavals i de la Setmana Santa i regentava una floristeria a la ciutat gaditana, assegura ‘El Confidencial’. Estava a Espanya de manera irregular, així que el detingut estava pendent d’expulsió al seu país. Tot i que Kanza no tenia antecedents policials, sí que estava en el punt de mira de les forces de seguretat per la seva radicalització religiosa.

Un total de 1.088 persones han sigut detingudes per les forces de seguretat espanyoles per la seva relació amb el terrorisme gihadista des dels atemptats de l’11-M a Madrid del 2004, a les quals caldria sumar-hi l’arrest de Kanza. Segons les últimes dades del Ministeri de l’Interior, dels 1.088 detinguts per gihadisme, 961 van ser arrestats a Espanya en 127 operacions, en tant que 128 ho van ser en altres països en 16 intervencions en què van participar les forces de seguretat espanyoles.

Aquest any, i sense comptar el detingut ahir a Algesires, les forces de seguretat han arrestat quatre persones a Espanya i una a l’estranger en dues operacions antigihadistes.