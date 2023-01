L’advocat Cristóbal Martell, que defensa l’exjugador del FC Barcelona Dani Alves, ha assegurat aquest divendres que presentarà ben aviat un recurs sol·licitant l’excarceració del futbolista i que proposarà que si cal se li posin mesures cautelars per garantir que no fugirà, com portar una polsera telemàtica o compareixences al jutjat, segons ha informat Antena 3. Una altra possibilitat és la retirada del passaport.

Les fonts consultades per El PERIÓDICO, del mateix grup editorial que aquest diari, van confirmar que el recurs es presentarà aquest divendres o dilluns. Un dels objectius és minimitzar un dels principals arguments esgrimits per la jutge, que és el de l’existència de risc de fuga. El lletrat ha visitat Alves, que està acusat de la presumpta agressió sexual d’una noia, aquest divendres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires.

Ja el dia de la seva declaració, divendres de la setmana passada, el jugador va entregar l’escriptura d’una vivenda d’Esplugues de Llobregat, on viu la seva actual dona, Joana Sanz, en un intent de demostrar el seu arrelament a Espanya. Un altre dels aspectes que juga al seu favor és que l’equip on militava, el Pumas de Mèxic, l’ha acomiadat arran de la seva detenció i ingrés a la presó i, per tant, Alves no té la necessitat imperiosa de traslladar-se a aquest país. Un dels motius que la magistrada va tenir en compte per empresonar-lo és que l’esportista va afirmar que la seva intenció era viatjar a Mèxic l’endemà del seu arrest.

Les contradiccions en què Alves va incórrer durant el seu interrogatori també van ser utilitzades per la togada per acordar el seu ingrés a la presó. En aquest sentit, la defensa afirma que el jugador va callar i va explicar diverses versions perquè la seva dona no s’assabentés de la seva infidelitat. A la seva declaració, però, va dir que era per «protegir» la víctima. Al final, va declarar que va tenir una relació sexual amb la jove, perquè ella se li va llançar al damunt i li va fer una fel·lació. «Jo em vaig deixar fer», va aclarir. En cap moment va parlar de penetració, tot i que a la dona se li han trobat restes de semen al vestit i a l’interior del seu cos.

Alves va canviar la seva versió en tres ocasions, però les seves explicacions tampoc van quadrar amb les testificals davant els Mossos dels cambrers i dels responsables de la discoteca Sutton, on, en un lavabo d’un reservat, va passar el presumpte atac sexual. D’entrada, el jugador va negar els fets, però, quan se li va comentar el contingut de les imatges de les càmeres del local, va modificar les seves paraules i va afirmar que la dona se li va llançar al damunt quan estava assegut al lavabo fent les seves necessitats i que ella es va quedar allà. I quan se li va exposar que hi havia semen al vestit de la noia, el futbolista va tornar a canviar i va relatar que la víctima se li va llançar al damunt i li va practicar sexe oral.