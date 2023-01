La societat francesa s’ha quedat commocionada després de conèixer que la youtuber de 23 anys, Olympe, ha sol·licitat el suïcidi assistit que se li practicarà en l’últim trimestre d’aquest any a Bèlgica on aquesta pràctica és legal.

Aquesta jove pateix trastorn d’identitat dissociatiu (TID), que li provoca fins a 15 personalitats diferents, i un trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). A través de les seves xarxes socials, aquesta ‘influencer’ comparteix el seu dia a dia per conscienciar sobre la salut mental i fa uns dies va anunciar que havia contactat ja amb els metges belgues per comunicar-los la seva decisió i posar en marxa el procés de suïcidi assistit.

Els trastorns que pateix la jove l’han portat a una situació límit de què diu sentir-se «molt cansada» i que ha pres aquesta determinació d’una forma «molt meditada».

El seu passat traumàtic ha marcat la seva vida. Olympe ha explicat que aquestes malalties tenen el seu origen en una infància plena d’abusos de caràcter sexual (va ser víctima de pedofília i va ser violada en cinc ocasions durant la seva adolescència).

A més va ser abandonada per la seva família i ha arribat a passar per una vintena de cases d’acollida en tot just set anys durant els quals també ha patit ‘bullying’.