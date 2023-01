Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor novell per excés de velocitat, conduir sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària. L'infractor ha estat enxampat aquesta matinada de diumenge al quilòmetre 586 de l'A-2 al terme municipal de Martorell (Baix Llobregat) circulant a 192 km/h en un tram limitat a 100. En les proves d'alcoholèmia, el conductor –d'uns 20 anys d'edat- ha donat una taxa de 0,59 mg/l en primera instància i de 0,55 mg/l en la segona, més del triple del màxim permès per llei als conductors novells (0,15). A banda, el vehicle estava ocupat per quatre joves més, d'entre 17 i 21 anys, i la policia ha avisat els familiars dels menors d'edat perquè els anessin a recollir.