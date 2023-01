L’exjugador del FC Barcelona Dani Alves, acusat de presumpta agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton de la capital catalana, ha presentat aquest dilluns al matí un extens recurs, d’una vintena de folis, contra el seu ingrés a la presó, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. L’escrit del seu advocat, Cristóbal Martell, va acompanyat de més d’un centenar de folis de documentació. El dia de la seva declaració, el 23 de gener, l’esportista brasiler ja va presentar al jutjat l’escriptura d’una vivenda a Esplugues de Llobregat, on viu la seva dona, amb la intenció d’avalar el seu arrelament a Espanya i la seva intenció de no eludir l’acció de la justícia. Malgrat això, la jutge que instrueix el cas va considerar que existia risc de fuga i que el seu patrimoni el permetia viure a qualsevol lloc del món.

El recurs és d’apel·lació. És a dir, no l’ha de resoldre la jutge d’instrucció, sinó un tribunal de l’Audiència de Barcelona. Ara la togada haurà de notificar l’escrit a la fiscalia i a l’acusació particular. Aquesta última, que representa la víctima, té cinc dies hàbils per presentar les seves al·legacions. Complert aquest tràmit, la magistrada remetrà un testimoni de les actuacions (una còpia) a l’Audiència de Barcelona perquè resolgui el recurs i, per tant, decideixi si excarcera o no Dani Alves. Al ser un procés judicial amb pres, la resolució no trigarà, però no serà aquesta setmana.

La polsera telemàtica

L’Audiència de Barcelona podria imposar a Alves una fiança, així com una sèrie de mesures per evitar la seva fugida, com seria la retirada del passaport, la compareixença al jutjat en dates concretes i, fins i tot, la utilització d’una polsera telemàtica per al seu control, tot i que aquest tipus de dispositius no és habitual que s’utilitzin per a imputats que estiguin en llibertat provisional, com seria el cas. En el recurs, la defensa minimitzarà al màxim l’existència d’aquest risc de fuga que va estimar la jutge. Una dada important és que el jugador ha sigut acomiadat del Pumas, l’equip mexicà en el qual militava. Per tant, ja no té la necessitat de viatjar a aquest país.

Malgrat que Alves ha donat diverses versions sobre el que va passar al lavabo del reservat de la discoteca Sutton, al carrer Tuset de Barcelona, el jugador admet ara que va tenir sexe consentit amb la noia i nega que la forcés i la violés, com la víctima denuncia. Les empremtes dactilars trobades al lavabo ratifiquen, per ara, la posició descrita per la dona. A més, al seu cos s’hi va trobar semen, que ara haurà de ser acarat per si correspon a l’ADN del jugador. El mateix dia de la seva declaració, l’esportista ja en va oferir voluntàriament una mostra. Això sí, si no ho hagués fet, la jutge hauria ordenat que se li realitzés aquesta prova. Els vídeos de les càmeres de seguretat de la discoteca és una altra de les proves que s’han incorporat a la causa, així com la gravació que va efectuar per accident un mosso de l’estat de la víctima minuts després que es produís la presumpta agressió sexual.