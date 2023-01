Cinc de les dones activistes afectades pel cas d’infiltració d'un policia nacional als moviments socials de Sant Andreu i Barcelona i al moviment sindical entre maig de 2020 i octubre de 2022 han interposat una querella per les conductes de l’agent, que hauria mantingut relacions sexuals i sentimentals amb elles i altres dones del moviment per obtenir informació a canvi i amagant la seva identitat real. La querella és pels delictes d'abusos sexuals continuats, contra la integritat moral o tortura, descobriment i revelació de secrets i impediment de l'exercici dels drets civils.

Les advocades d'Irídia i del sindicat CGT, Sònia Olivella i Laia Serra, que donen suport a les dones, consideren molt greu que un policia encobert utilitzi les relacions sexoafectives amb activistes per obtenir informació i apuntalar la seva identitat encoberta per infiltrar-se en el teixit associatiu i sindical. Recorden que la infiltració d'agents només té justificació legal quan es projecta a la investigació d'uns delictes taxats en el marc de la lluita contra el crim organitzat o el terrorisme. Aquest cas quedaria fora d'aquest supòsit, ja que l’objectiu teòric de la policia era monitorar els moviments socials o desestructurar-los, especialment el moviment llibertari, cosa que suposa una greu vulneració de drets civils, segons l'acusació. La llei preveu la possibilitat que en les investigacions sobre delinqüència organitzada el jutge instructor pugui autoritzar funcionaris de la policia judicial, mitjançant una resolució fonamentada i tenint en compte les necessitats d'investigació, a actuar sota una identitat suposada. Aquesta identitat suposada serà atorgada pel Ministeri de l'Interior per sis mesos, prorrogables per períodes d'igual durada, quedant legítimament habilitats els agents encoberts per actuar en tot el que estigui relacionat amb la investigació concreta i a participar en el tràfic jurídic i social amb aquella identitat fictícia. La informació obtinguda per aquell agent encobert, haurà de ser posada en coneixement de qui va autoritzar aquella investigació i haurà de ser aportada de forma complerta. Segons Irídia, d'aquest precepte legal es desprèn que només el risc fonamentat de conductes delictives greus i perilloses avalarien aquest mètode d'investigació tan excepcional. Un altre element a considerar de les limitacions de l'actuació dels agents encoberts és que aquests no podran dur a terme conductes que no podrien dur a terme sota la seva identitat real, assegura l'entitat de drets humans. Les afectades mai haurien consentit si haguessin tingut la informació Pel que fa als delictes d’abús sexual continuat, a la querella s’argumenta que les lleis es basen en la idea del consentiment, que en aquest cas es pot considerar viciat, ja que les afectades mai haurien consentit si haguessin tingut la informació, i per tant no era ni lliure ni informat. "El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment donat que depèn de la lliure voluntat de la persona i aquesta, al seu torn, depèn de la informació de la què disposi la persona i de les circumstàncies que envoltin aquella interacció sexual concreta. Per tant, la informació sobre la persona i sobre el tipus de pràctica sexual, són indestriables del consentiment sexual", diu la querella.