Demanen 12 anys de presó per a un acusat d'intent d'homicidi en un robatori a Vilanova del Camí

Un home, veí de Vilanova del Camí, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó acusat d'un delicte de robatori amb violència, un de lesions i un d'homicidi en grau de temptativa per uns fets que van tenir lloc durant la matinada de Nadal del 2020 a Vilanova del Camí. Se'l jutja per haver robat un telèfon mòbil amb violència a una persona i per apunyalar-ne a una altra que havia estat testimoni del robatori i que l'hauria intentat aturar.

Els fets van tenir lloc a les 6 del matí del 25 de desembre. L'acusat va assaltar un home quan caminava pel Passeig de la Industria de Vilanova del Camí. Segons l'escrit de la fiscalia, li va fer diversos cops de puny i el va tirar al terra per robar-li el seu telèfon mòbil.

La segona víctima va ser testimoni del robatori i va aconseguir fer fora l'acusat després d'un forcejament. Tot i això, l'agressor va tornar poc després portant un ganivet de cuina, va apunyalar el costat esquerra de la segona víctima i va fugir. Paral·lelament, l'home apunyalat va aconseguir refugiar-se en un domicili proper des d’on va alertar els serveis d’emergència dels fets que acabaven de passar.

L'escrit de l'acusació considera que l'acusat va apunyalar la seva víctima "amb la intenció d'acabar amb la seva vida". De fet, la lesió va ser considerada d'emergència vital ja que va afectar el pulmó esquerra. Malgrat que va estar hospitalitzat durant tres dies, la segona víctima finalment es va poder recuperar.

Per aquests fets l'acusació demana 4 anys per un delicte de robatori amb violència i 8 anys més per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. A més, pel delicte de lesions la fiscalia reclama una condemna de 3 mesos de multa amb una quota de 10 euros diaris, el que implica una quantitat de 900 euros. Per altra banda, en concepte de responsabilitat civil l'acusació demana que l'acusat indemnitzi la primera víctima amb 525 euros per les lesions i 150 euros pel mòbil robat. En el cas de la segona víctima reclama una indemnització de 2590 euros per lesions i 2.110 per les seqüeles derivades.

El judici es celebrarà aquest divendres a la secció vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona.