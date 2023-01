Les obres que s'estan duent a terme al tram de l'avinguda de les Bases de Manresa que dona a la zona universitària han provocat aquest matí una important fuita de gas que ha obligat a confinar els veïns d'11 edificis de la zona pel risc que suposava l'escapada del gas.

Els fets han tingut lloc poc abans de les 11 del matí, quan una excavadora que està treballant en aquestes obres ha picat el terra i ha foradat la canonada de gas que passava per aquell tros de vorera, segons han explicat fonts dels Bombers. La fuita ha estat just davant de la porta d'entrada a l'edifici que correspon als números 31-33 de l'avinguda. Segons expliquen alguns veïns i testimonis, a la zona s'hi sentia un soroll molt fort que corresponia a la fuita així com molta olor a gas per tota la zona.

Els Bombers han arribat al lloc dels fets i han perimetrat la zona. També han confinat les persones que hi havia dins d'11 edificis d'aquella zona. Es tracta dels números 20, 22, 24, 26, 19, 21, 23, 25, 27, 29 i 31 a més de tots els locals i botigues que hi ha als baixos d'aquests blocs. Un cop ha arribat la companyia del gas, s'ha tallat la connexió per tres punts diferents i s'ha comprovat que no hi haguessin acumulacions de gas als interiors dels edificis i també als habitatges, especialment els que tenien portes o finestres obertes.

Arran de la fuita de gas s'ha tallat la circulació entre l'avinguda Universitària i el carrer de Jaume d'Arters des de l'arribada dels Bombers fins al voltant de 2/4 d'1 del migdia, quan s'ha recuperat la normalitat en el trànsit i quan els veïns dels blocs afectats han pogut tornar a entrar i sortir amb normalitat dels seus edificis.

Les obres s'estan duent a terme entre el carrer Ramon Iglesias i l'avinguda Universitària, al costat dels números imparells. L'Ajuntament de Manresa preveu fer una ampliació de la vorera, la integració de l'arbrat que ara està a la calçada i la millora del recorregut de vianants. Tot i això, aprofitant que l'Ajuntament havia d'intervenir a la zona, Aigües de Manresa ha realitzat de manera prèvia a la obra d'eixamplament de la vorera una actuació de canvi de tubs d'aigua. Per aquest motiu l'excavadora ha picat tan avall provocant l'impacte amb la canonada del gas i la corresponent fuita. Es preveu que aquestes obres s'allarguin fins a finals de març.