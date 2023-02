Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han actuat aquest dimecres al matí en l'incendi d'un tractor a la zona de Comabella, entre Navès i Montmajor. Els fets han tingut lloc cap a 1/4 d'11 a prop de la carretera C-26, al punt quilomètric 121. El foc només ha calcinat el vehicle, mentre que un remolc que duia buit no s'ha vist afectat per les flames. A més, tot i estar al costat del bosc, les flames no han arribat a cremar superfície forestal i ha pogut ser extingit sense problemes.