Un home de 27 anys ha estat detingut per dos robatoris amb intimidació a dos supermercats de Manresa. El primer robatori va tenir lloc el dissabte 7 de gener al voltant de les 2 del migdia. L'home va entrar al supermercat Caprabo situat al carrer Pompeu Fabra amb un ganivet de grans dimensions i amb la cara mig tapada per una braga. El lladre va intimidar una caixera amb el ganivet i es va endur els diners que hi havia a la caixa enregistradora. Va aconseguir fugir.

Dos dies després, el dilluns 9 de gener, l'home va tornar a robar en un altre supermercat de Manresa. En aquesta ocasió ho va fer al voltant de les 8 del vespre però va fer servir el mateix modus operandi. Va amenaçar armat amb un ganivet i es va emportar els diners. Els Mossos d'Esquadra de Manresa van obrir una investigació i van poder esbrinar que l'autor dels dos robatoris era la mateixa persona. Finalment va ser detinguda aquest dimarts. Aquest dimecres va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, que va decretar llibertat amb càrrecs.