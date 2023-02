Uns pares belgues han estat detinguts per abandonar el seu bebè en un taulell de facturació de l'aeroport d'Israel després de negar-se a pagar el bitllet del seu fill.

Els fets van tenir lloc dimarts passat quan la parella va arribar a l'aeroport Ben Gurion de Tel Aviv per viatjar al seu país natal. Allà, es van acostar a la finestreta de la seva companyia amb dues targetes d'embarcament. El nen no en tenia cap. El problema va sorgir quan Ryanair els va informar que no podrien agafar el vol si no pagaven el bitllet per al seu fill. Segons Ryanair, les persones que viatgen amb un bebè han de pagar 20 euros per portar-lo assegut a sobre o poden comprar un seient separat per al nen amb una tarifa estàndard d'adult.

Els progenitors es van negar a comprar un bitllet d'avió per al seu bebè, en considerar que el petit havia de volar gratis, i van prendre una dràstica decisió: van deixar el seu fill a la taula de facturació i van córrer al control de passaports. El personal de l'aeroport va trobar al nen abandonat i va alertar a la policia. Els pares de la criatura han quedat detinguts.