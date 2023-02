La Guàrdia Civil ha detingut 19 persones d'una xarxa dedicada a afavorir la immigració irregular mitjançat rutes ràpides en pasteres taxi des del nord d'Àfrica i fins a la costa d'Almeria. Cobraven fins a 5.000 euros a cada migrant pel trasllat. A cada embarcació podien viatjar entre 10 i 15 persones per trajecte. Els investigats aprofitaven els viatges per enviar objectes robats a Espanya, com telèfons mòbils; i traficar amb drogues, com cocaïna, metamfetamina i amfetamina; fins a Algèria. Les detencions s'han fet a diverses localitats d'Almeria i Tarragona. S'han intervingut 17 embarcacions, dos vehicles, més de 48.000 euros en metàl·lic, 90.000 pastilles d'èxtasis, més de 600 grams de cocaïna i telèfons mòbils.

En moltes ocasions sincronitzaven diverses sortides simultànies d'embarcacions ràpides amb la finalitat de desbordar el treball de la Guàrdia Civil i dificultar la seva intercepció. Els agents van detectar la xarxa a través d'internet, on van descobrir una sèrie de publicacions i ofertes relacionades amb viatges organitzats en pastera en els que oferien a migrants en situació de vulnerabilitat la seva entrada ràpida a Espanya per punts fronterers no habilitats del litoral d'Almeria. Els detinguts en aquesta operació havien establer el seu port base a Almeria, on guardaven les embarcacions i des d'on iniciaven els viatges per recollir els migrants en la costa d'Algèria i portar-los a l'estat espanyol. Un cop finalitzava aquest trasllat, guardaven les embarcacions fins que havien de fer nous viatges. A vegades però feien nous viatges d'anada i tornada en un mateix dia. La Guàrdia Civil ha destacat que el fet d'utilitzar els viatges també per enviar objectes robats a l'estat i drogues, que són més escasses a Argèlia i, per tant, hi podien treure més rèdit és un nou modus operandi. El cos policial ha dit també que els viatges posaven en risc greu la vida dels migrants ja que es feien servir sovint embarcacions en mal estat i no aptes per a travessies marítimes en alta mar. De fet, els agents han comptat diversos naufragis. Un d'aquests va tenir lloc l'octubre passat i va acabar amb la mort de dos migrants que van aparèixer al Cabo de Gata. 16 dels detinguts a presó Del total d'arrestats, 16 han ingressat a presó. A tots se'ls imputen delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, contra la salut pública, contra el patrimoni i pertinença a grup criminal. A més, un d'ells està acusat de dos homicidis imprudents. En total s'han fet set registres domiciliaris i dues inspeccions en finques agrícoles del camp de Níjar. Tant els detinguts com els objectes interceptats van passar a disposició judicial.