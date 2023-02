L'home que el juliol del 2018 va entrar en cotxe a la plaça Major de Vic per envestir les creus grogues que s'havien plantat a terra en el marc d'una protesta independentista ha quedat absolt del delicte de conducció temerària que se li atribuïa. La titular del jutjat penal número 1 de Manresa considera que l'individu és efectivament l'autor dels fets, però li aplica l'eximent completa per trastorns mentals. La jutgessa no considera necessari que l'home ingressi en un centre psiquiàtric, però atès que pateix una "discapacitat mental irreversible" si sentencia que se li apliqui un règim de llibertat vigilada per un període de dos anys, alhora que li impedeix conduir vehicles a motor durant cinc anys.

El 22 de juliol del 2018, mesos després del referèndum d'autodeterminació i en un ambient de forta crispació política, l'individu ara absolt va entrar a la plaça Major de Vic conduint el seu vehicle a tota velocitat i va envestir algunes de les 2.500 creus grogues plantades a terra en el marc d'una protesta sobiranista de suport als presos polítics.

La fiscalia demanava una pena lleu per danys

L'Ajuntament es va personar com a acusació en el cas i, segons recorda en una nota feta púbica arran de la sentència, va demanar que s'investigués l'individu per un delicte d'odi, un extrem que el jutjat no va acceptar. L'acusació considerava que l'autor dels fets va actuar amb una clara animadversió contra el col·lectiu independentista, mentre que la fiscalia va demanar per a l'acusat una pena lleu per danys.

Hi havia força gent, que es va haver d'apartar per evitar ser atropellades

A la sentència, la jutgessa considera com a fet provat que l'home va entrar a la plaça malgrat que l'accés als vehicles hi està prohibit, i tot i que hi havia unes tanques policials amb senyalització d'entrada prohibida. Un cop a la plaça va donar-hi la volta "posant en risc greu les persones que hi havia en aquell moment". La sentència relata que en aquell moment hi havia força gent i que diverses persones es van haver d'apartar per evitar ser atropellades.

Alhora subratlla que l'acció de l'individu "va causar pànic i por, no només a les persones presents en aquells moments a la plaça Major, sinó també a tota la població de Vic, quan feia un any escàs de l'atac terrorista amb un vehicle a les rambles de Barcelona".

Finalment, el text també considera provat que l'home era "conscient de la il·licitud dels fets" per "no podia actuar conforme a aquesta comprensió per estar afectat per un trastorn obsessiu compulsiu, un trastorn depressiu, un trastorn per consum d'alcohol i un trastorn de la personalitat".

A banda de la mesura de dos anys de llibertat vigilada i de la de cinc anys de prohibició de conduir vehicles a motor, la sentència també condemna l'home, que en el moment dels fets tenia 51 anys, a pagar el cost del judici. A més haurà de pagar les creus que va aixafar amb el cotxe, per un valor de 40,42 euros.