Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una granja de criptomonedes per defraudació de fluid elèctric en una nau industrial de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, han detingut un home de 39 anys com a presumpte autor del delicte de defraudació. La investigació es va iniciar a principis de novembre quan es va tenir coneixement que en una nau situada en un polígon industrial, on no es feia cap tipus d'activitat industrial, hi havia un continu soroll de màquines elèctriques. Les mesures que va fer la companyia elèctrica donaven un consum molt elevat d'energia, superior inclús al d'una plantació de marihuana.

De fet, les investigacions inicials van descartar que es pogués tractar d'una plantació de marihuana. Finalment, els investigadors van fer una entrada i registre en la nau industrial i va ser quan van localitzar i comissar 380 miners connectats fraudulentament a la xarxa elèctrica, amb els seus corresponents transformadors. Els tècnics de la companyia van estimar un frau d'un mínim de 300.000 euros. Especialistes dels Mossos analitzaran ara tot el material comissat per descartar altres possibles delictes comesos. L'arrestat, amb antecedents diversos, va passar a disposició judicial i el jutge de guàrdia va decretar la seva llibertat amb càrrecs.