Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí l'activista igualadí Martí Claret -membre del secretariat nacional de l'ANC i de la Intersindical- per portar-lo a declarar als jutjats de la capital de l'Anoia pel cas de les pintades a la façana de l'edifici del Consell Comarcal de l'Anoia. Claret es va negar a entrar a declarar el mes de desembre passat, juntament amb un altre activista, per haver presumptament fet una pintada a façana del Consell -un edifici històric catalogat per l'Ajuntament d'Igualada- sobre el conflicte laboral i institucional que patia l'ens arran de l'impagament de les nòmines. Claret ha anunciat la seva detenció en un vídeo a les xarxes.

Els Mossos han detingut Martí Claret aquest dilluns al voltant de dos quarts d'onze del matí al municipi de Jorba per portar-lo a declarar als jutjats d'Igualada, segons han confirmat fonts policials a l'ACN. Els Mossos han fet el compliment d'un requeriment judicial i, després de passar per comissaria, se'l traslladarà fins als jutjats d'Igualada. Un jutge va citar Claret a declarar el passat mes de desembre però ell es va negar a entrar i, després d'un seguit de requeriments, els Mossos l'han detingut per portar-lo a declarar. Claret només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha quedat en llibertat a l'espera que el jutge decideixi si arxiva el cas o l'envia a judici.

L'activista, que també és membre del secretariat nacional de l'ANC i integrant de la Intersindical, ha difós un vídeo a les xarxes socials on assegura que l'han arrestat per "denunciar la presumpta corrupció i males praxis" al Consell Comarcal de l'Anoia. "Tot plegat és una estratègia del PSC per tal de criminalitzar al jovent que lluita i s'organitza en aquesta ciutat", assegura al vídeo, tot afegint que: "Qui es pensi que renunciarem als nostres ideals, conviccions i lluita per una detenció ho porta ben clar".

El cas es remunta al mes d'octubre de 2022 quan el Consell Comarcal de l'Anoia va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra per unes pintades que van aparèixer a la façana de l'ens comarcal en contra dels càrrecs electes polítics i sindicals de la institució. A la pintada s'hi podia llegir '1 president, 5 VP (vicepresidents), 33 consellers, 5 CCOO, 4 UGT, 0 dimissions'. La pintada es va fer hores després que el Consell Comarcal de l'Anoia anunciés que havia trobat una solució per pagar les nòmines als treballadors.

El jutjat d'Igualada, després d'estudiar les diligències dels Mossos, van citar a declarar als dos presumptes autors de les pintades, Martí Claret i Joan Mangues, el dia 13 de desembre de 2022. Joan Mangues sí que va entrar a declarar, però Martí Claret s'hi va negar.