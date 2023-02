Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dimarts a primera hora del matí en una fuita d'aigua a la via pública a Castellnou de Bages. El cos ha rebut l'avís a 2/4 de vuit del matí. Una dotació s'ha desplaçat fins al carrer Llobregat, la via afectada per la fuita.

La companyia d'aigua s'ha fet càrrec de la incidència.